OTT進入準世界大戰 內容即生活時代將來臨

（中央社記者吳柏緯台北26日電）OTT的數位浪潮不只帶動影視產業的板塊變動，跨媒體的整合，5G、AR與VR等新科技導入，也將大幅度改變收視體驗。產業界大膽預言，OTT將逐步打破載體的界線，內容即生活的時代將來臨。

由新媒體暨影視音發展協會（NMEA）主辦的第一屆「亞洲新媒體高峰會」，從昨天起，一連舉行為期2天的活動，並以「串流、跨域、變現」為軸心，邀集70位不同領域的講者，規劃25場對談與專題演講，聚焦新媒體產業未來10年的趨勢與發展。

今天上午進行的「OTT現況暨未來10年展望」講座，邀請LINE TV 執行長劉于遜、香港電視娛樂有限公司Viu TV董事兼總經理魯庭暉、Yahoo TV總製作耿暄、台灣大哥大影音事業處副處長邵珮如與公共電視新媒體部經理林孟昆等五人共同對談，分別就OTT的內容製作、平台發展與未來展望，發表各自的看法。

劉于遜在對談一開始隨即破題，指出目前全球OTT的訂戶數已經超過6億，比起有線電視的用戶數5.5億更高，而且到了2023年將會創造1300億美元的商機，如今OTT產業已經不是戰國時代，而是準世界大戰。

在OTT發展的脈絡中，「內容為王」不斷被提及，然而面對國內外各式平台的競爭，如何脫穎而出，產製觀眾愛看的內容，各家業者持續摸索。然而講者們不約而同提到，跨領域與載體的整合，並且製作分眾型的內容，是OTT發展的重要策略。

Yahoo TV總製作耿暄指出，Yahoo過去是平台業者，但同時也是聚合型的網路平台，因此當開始製作內容時，選擇與不同的影音類型合作，截至目前已有超過250家不同類型的影音合作夥伴。此外，合作的創作者超過1500人，推出各式內容，包含運動、教育、財經、娛樂等全方位內容，而且每年直播的內容超過2000場。

耿暄強調在數位時代製作內容，非常重視互動性與社群經營，她以合作夥伴節目主持趙少康為例，在TVBS播出的「少康戰情室」與Yahoo TV製作的「鄉民來衝康」，呈現出來的趙少康完全不同，在Yahoo TV的節目趙少康可以更加活潑，甚至在節目直播時同步在聊天室內與反對他的網友論戰。

台灣大哥大影音事業處副處長邵珮如則分享台灣大哥大旗下的myVideo行動影音服務。

她指出，台灣民眾在影音平台上最願意付費的內容是電影，但是黏著度最高的是戲劇與綜藝，目前持續與台灣的電影相關產業合作，將電影放到平台上供用戶收看。

除了上架之外，myVideo也持續跟台灣的製作團隊合作，例如最近與製作了「我們與惡的距離」的大慕影藝合作製作「做工的人」。希望以各式不同的方式將台灣優質的內容介紹給更多人。

邵珮如也提到，由於現在的載體、收視習慣多元，因此相同的作品也會針對不同的載體設計不同的播放方式，例如在電視上可以一次看完100分鐘的電視電影，但是在行動載具上就切成比較零碎，讓用戶能在通勤時沒有壓力的觀看。

香港電視娛樂有限公司Viu TV董事兼總經理魯庭暉指出，Viu TV創立至今才3年，但在起步之初已經把傳統電視與OTT融合在一起，因此發現吸引的收視戶年齡層確實比較年輕，大約介於20歲到50歲。

魯庭暉表示，在製作內容時常會想，能否加一些什麼樣的元素，讓觀眾看到之後會想要分享或TAG自己朋友。他以製作旅遊節目內容的經驗分享，如果只是單純介紹景點或是美食，那樣無法吸引到觀眾的目光，因此在他們的節目中有製作以「夫妻兩人帶著媽媽」或是「兩個立場對立的人」一起旅行，確實引起不小討論，而且觀眾也會自動選邊站。

公共電視新媒體部經理林孟昆觀察，公視的OTT平台「公視+」上線一年多，使用者逐漸與電視逐漸產生區別，公視的主要收視群大概落在45歲到55歲，公視+則落在20歲到44歲間。他以公視在2017年推出的影視作品「城市情歌」為例，每集只有15分鐘，在公視+首播，等到播畢之後再電視台做第二次播出。

林孟昆說明，原創內容除了戲劇之外，也做短影音，嘗試不同於以往的內容表現，包含挑戰既有的內容觀念，或以不同的方式讓大家認識公視。（編輯：黃國倫）1081126