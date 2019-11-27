中華電：價格太高卡關 東奧轉播還在談

（中央社記者江明晏台北27日電）東京奧運將首度採用全4K轉播賽事，中華電MOD與其他業者合組的團隊正積極爭取轉播權，但遲遲未拍板的原因來自於開價高達1800萬美元，目前還在持續議價中，估明年才有結果。

中華電今天舉辦2019「MOD微電影暨金片子創作大賽」頒獎典禮，會後媒體關注MOD爭取東京奧運轉播。

東京奧運將在2020年夏季登場，首度採用全4K轉播賽事，中華隊的羽球選手戴資穎及競技體操選手李智凱等都將出賽，市場看好將能吸引眼球商機。

拿下3屆奧運轉播權的中華電信、愛爾達團隊，今年和4家無線電視台、有線電視台合組團隊搶東京奧運轉播權，中華電和愛爾達預計取得其中的新媒體獨家轉播權，但目前遲遲未拍板定案。

中華電信數位匯流事業處副總經理高武松表示，主要來自對方開價高達1800萬美元（未稅），折合新台幣5.5億元，成為這次爭取版權的一大關卡，目前還在持續議價中。據了解，因為權利金普遍高於上一屆，亞洲地區只有新加坡完成簽約，推測，和台灣與日本同時區以及4K轉播有關。

市場人士指出，東京奧運授權方日本電通開出的價格，大幅高出2016年里約奧運轉播的權利金約2.3倍；業者私下指出，體育有一定的收視人口，明年總統大選後，台灣觀眾需要一個可以凝聚在一起的機會，不過業者也坦言，通常轉播權不能回本，只是賠多賠少而已。

中華電信全力衝刺4K市占，中華電執行副總林國豐表示，目標今年底MOD的4K機上盒達50萬台、明年東京奧運時可達到110萬台，成為台灣最大的4K影視平台。

高武松說，中華電希望帶MOD用戶最精彩的賽事，順利取得4K訊號，將是新的里程碑，同時希望東京奧運轉播權越快拍板越好，但坦言上市公司還是要考慮財務負擔，預估到明年才會有結果。

中華電信日前宣布推出「自選餐」，明年底用戶估達7萬戶，目前已有3萬用戶，有7成5是選擇頻道全選的全餐，中華電也預估今年MOD將可全年轉盈，終結過去14年的虧損命運，同時希望明年全年獲利。（編輯：蘇志宗）1081127