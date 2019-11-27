茂林擴大在台生產 銅鑼廠第4季擴新產線

導光板廠茂林-KY董事長李滿祥（左2）27日在證交所舉辦業績說明會表示，看好明年資訊電子產品的成長，占營收比重可望提高。中央社記者潘智義攝 108年11月27日

（中央社記者潘智義台北27日電）導光板廠茂林-KY董事長李滿祥今天在證交所舉辦業績說明會表示，銅鑼廠第4季產線將從8條擴增至10條，產能利用率將從5成擴增至6成。

李滿祥指出，樂觀看好發光鍵盤、穿戴式裝置帶動明年業績成長。核心產品在台灣中壢、銅鑼廠生產，需要大量人工的部分則以中國大陸廠為主，上海、蘇州生產射出型導光板，其中上海又專門生產模組，中山廠也生產導光板。

他說，3大產品包括資訊電子、穿戴式裝置、顯示器，各占營收約1/3，看好包括發光鍵盤在內的資訊電子產品，以及智慧手錶、手環等穿戴式裝置應用產品明年業績成長，明年資訊電子產品占營收比重可望成長至5成，穿戴式占3成，但顯示器產品卻是量增價跌，占比降至2成。

法人表示，茂林為蘋果筆電MacBook Pro發光鍵盤所需導光板供應商，在2015年出貨達到高峰，但蘋果曾一度暫停這項產品，今年又重新開啟需求，並推出新的設計，預計第4季開始出貨，明年發光鍵盤用導光板占茂林資訊電子產品營收的7至8成，且可接近2015年出貨水準。

另外，先前茂林因無法取得轉投資頎茂光電公司的財報，因而被打入全額交割股，隨後在取得頎茂光電財報後，茂林重編財報才恢復股票普通交易。茂林也擬於1年內調整對轉投資頎茂光電股權配置，減少持股至20%以下，避免再發生類似的事情。（編輯：楊凱翔）1081127