台灣精品金銀質獎出爐 副總統讚創新先鋒

有台灣產業界奧斯卡獎之稱的台灣精品獎27日舉辦頒獎典禮，副總統陳建仁（中）到場致詞並頒獎。中央社記者廖禹揚攝 108年11月27日

（中央社記者廖禹揚台北27日電）有台灣產業界奧斯卡獎之稱的台灣精品獎今天舉辦頒獎典禮，揭曉金、銀質獎得獎名單，副總統陳建仁表示，獲獎產品都是台灣產業的創新先鋒，期許業界持續精進。

陳副總統致詞表示，台灣精品深受各界肯定，不僅是大企業展示年度研發能量機會，也是中小企業轉型突破的最佳平台，期待未來有更多企業加入，讓全世界都能看見更多創新、優良的台灣精品。

陳副總統說，面對全球政經情勢變化，期待這些得獎企業成為產業先鋒，持續強化國際布局，以在面對變局時快速調整供應鏈因應，政府也會與業界合作，協助產業在國際上大放異彩，也希望藉由台灣品牌，讓全世界人民生活能更幸福美滿。

今年共有240家企業的418件產品獲得台灣精品獎，陳副總統表示，獲獎產品充分展現台灣產業界在技術、設計上的創新價值，加入AI、物聯網等新興應用，其中7成符合政府持續推動的5+2產業創新計畫方向，在資通訊、智慧機械、生技醫療等方面都展現優勢產業的最佳競爭力。

頒獎典禮中公布10項金質獎及20項銀質獎名單，獲金質獎肯定產品包括上銀科技諧波減速機、元太科技無線供電電子紙顯示器、台灣骨王全數位醫療眼鏡手術導引系統、台灣龍盟防水耐用石頭筆記本系列、神農資訊的ImplantMax易牙工作站、康揚Karma EvO Altus、揚明光學光固化3D列印機、圓展機械式手臂無線實物攝影機、群創5.99" 超窄下邊框全屏顯示器-ODTG技術及應用、達佛羅的符合i4.0工具機智能監控系統。

今年頒獎典禮除展示金銀質獎產品，也擴大以實體及影音方式展示418件台灣精品獎得獎產品，並同時舉辦台灣精品國際行銷趨勢論壇暨經驗分享會，以及全球通路商品牌代理商洽談會，共有來自13國26名通路商、品牌代理商，與台灣精品及台灣優質產品企業進行168場次洽談。（編輯：謝佳珍）1081127