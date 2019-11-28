商研院助攻新南向 2020年估促成10億商機

（中央社記者廖禹揚台北28日電）為協助業者掌握新南向市場商機，商研院今年開始推動新南向市場創新行銷開發計畫，預估促成海外採購商機約新台幣5億元，商研院表示，明年促成商機有望達10億元。

經濟部國際貿易局主辦、財團法人商業發展研究院執行的「新南向x新商機-樹立台灣產業新標竿」國際高峰論壇今天登場，商研院董事長許添財表示，商研院今年啟動的新南向市場創新行銷開發計畫，是以過去9年的「優質平價新興市場精進方案」為基礎，進一步鎖定東協及南亞民生消費市場。

今年的計畫共率105個品牌拓銷印度、馬來西亞、菲律賓、越南等市場，媒合130家海外買主，舉辦280場次一對一媒合會，預計可促成海外採購商機直接交易金額新台幣5億元。

許添財表示，連同水利署等其他經濟部單位，該計畫已媒合4700多家企業，預估明年海外採購商機可望成長至10億元。

許添財說，商研院希望成為企業的新南向智庫，協助研發新策略模式，進而透過貿易局、中華民國對外貿易發展協會等單位廣泛推廣，他也呼籲企業多加利用政府資源，以發揮最佳效益。

今天論壇瞄準跨國觀點攻略、洞察市場先機、瞄準伊斯蘭全球商機、創新行銷先鋒等4大主題，邀請來自東協、杜拜、馬來西亞、韓國等多名國內外專家與企業代表與會交流。（編輯：趙蔚蘭）1081128