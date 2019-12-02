中油印度辦事處2日成立 南向新里程

（中央社記者蔡芃敏台北2日電）中油近年積極往新南向國家投資，中油表示，今天正式成立印度辦事處，未來將更了解印度投資商機、法規等資訊，也將與台灣石化下游業者一同尋找新投資機會。

中油為了配合政府新南向政策，先前與國內業者和印度阿達尼集團（Adani Group）組成台灣印度石化聯盟，預計在印度投資石化園區。不過，評估報告顯示投資報酬率僅有10%至15%，因不符合效益，石化投資案告吹。

中油今天發布新聞稿表示， 中油今天正式在印度首都新德里舉行「台灣中油公司印度辦事處揭牌儀式」典禮，宣布印度辦事處正式成立。

中油發言人方振仁表示，中油看好印度市場龐大發展潛力，希望透過成立印度辦事處，可以即時、深入了解印度投資商機、政經情勢發展及市場資訊，也能更了解當地法律規範。他透露，將與石化下游業者尋找新的投資機會，投資規模將「由小而大」，會再視情況評估。

中油補充，印度具有龐大人口紅利，平均年齡僅27歲，就業市場勞動力充沛。加上自印度總理莫迪就任後推行「印度製造」、「數位印度」及「技能印度」等政策，並推動稅制規範及經商環境等改革，提升外資企業投資意願。

中油表示，期盼配合政府新南向政策開拓新的經貿領域，達成海外多元發展的目標。

另外，中油高雄五輕關廠後，原擬整廠輸出至印尼，中油與印尼國營石油公司Pertamina多次協商，Pertamina綜合考量五輕搬遷費用高且效益不及新建輕裂廠，五輕搬遷計畫停止後，雙方又在去年10月再簽署印尼石化園區架構協定。

投資案進度似乎露出曙光，方振仁說，各方持續討論中，期盼有下步進展，年底前能有初步結果。（編輯：林興盟）1081202