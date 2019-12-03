光陽銷售連霸20年 明年推15款7期環保車

（中央社記者韓婷婷台北3日電）機車品牌KYMCO（光陽工業）集團執行長柯俊斌表示，連續20年銷售冠軍目標提前達標，今天率先業界推2款7期環保車，預計明年再推15款，有信心明年達成銷售21連霸。

光陽工業今天舉行年終記者會，依據最新交通部監理所資料顯示，KYMCO截至11月底，總計銷售26萬6394台，品牌平均市占率33.5%，柯俊斌今天對外宣布，提前達成2019年度銷售總冠軍目標，KYMCO能唯一獲得連續20年銷售冠軍，20年締造累計535萬8790台紀錄的成績。

累計今年前11月銷售，KYMCO相較於第2名車廠17萬6424台和第3名車廠16萬6854台，均呈現大幅領先，也是唯一能突破年銷量20萬台的機車品牌；與電動車業者銷售12萬2927台相比，KYMCO領先同業更多達14萬多台。

柯俊斌表示，2019年迄今，燃油引擎機車全國累計銷售65萬5509台，占有率82.4%，電動車全國累計銷售13萬9810台，占有率17.6%。油車仍為主流，但電動車持續成長中，中央與地方政府眾多支持下，各廠電車表現不俗、數量大幅攀升。

柯俊斌指出，由於車主預期明年補助資源減少心態下，第4季銷售將再創歷史新高，各廠電動車也都各有斬獲，造成11月電動車銷售占機車總市場31%特別狀況；截至今年11月底，KYMCO全線電動車總銷量來到8506台，與去年同期相較成長350%。

展望明年，柯俊斌認為，2020年各項補助逐一調整，電動機車的銷售將回歸正常市場運作機制，預期電車會回到該有的正常水準。面對眾多的補助不均，柯俊斌特別呼籲政府，希望政府能「油電平權、中央地方同調」，讓二輪車市銷售正常回歸市場自由競爭機制，無須製造油電分裂。

光陽也將加速推出電動車，柯俊斌指出，將全力相挺政府環保政策，規劃2020年將會有高達15款7期環保車陸續上市，預估明年度台灣整體機車市場將會達到85萬輛，KYMCO有信心可以穩紮穩打，繼續蟬聯冠軍，達成銷售21連霸的目標。（編輯：張均懋）1081203