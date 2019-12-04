美股大跌 台股恐難逃波及

（中央社記者韓婷婷台北4日電）美國總統川普表示，可能要等到明年11月美國總統大選後才會與中國大陸達成貿易協議，重擊美股出現大跌，台股恐難逃波及，分析師說，頸線11400點是否具有支撐值得觀察。

美股在川普再開金口表態，並不急於達成美中貿易協議，加上距離對價值1600億美元的中國大陸貨品課徵15%關稅期限不到2週，4大指數全數下跌，道瓊工業指數早盤一度重挫逾450點，終場跌幅收斂，收跌280.23點、跌幅1.01%、收在27502.81點，NASDAQ指數下跌47.34點、跌幅0.55%、收在8520.64點，S&P 500指數下跌20.67點、跌幅0.66%、收在3093.2點，費城半導體指數下跌26.04點、跌幅1.54%、收在1665.71點。

全球資本市場依舊逃不過美中貿易協議影響，在雙方貿易協議恐無法如期在近期完成簽署下，資金撤出資本市場，科技股跌勢尤其慘重，包括蘋果（Apple）、英特爾（Intel）、應用材料都出現長黑，銀行股美國銀行、花旗跌勢也深重。

分析師指出，台股自11月6日出現高點11668點後，近1個月在量能不足下難以再創新高，櫃買指數更兩度測試月線支撐，今年強勢股包括5G、散熱都出現不小的回檔幅度，除了權值股仍有買盤支撐外，短線未出現明顯主流，人氣難以凝聚。

法人認為，在外資即將開始放假，內資對台股的影響力道將逐漸增加，但由於國際資本市場依舊動盪，資金也如履薄冰，短線進出成為顯學。

歐股也在美中貿易協議橫生變數下，跌多漲少，倫敦FTSE 100指數下跌1.8%、收在7158.76點，法蘭克福DAX 30指數上漲0.2%、收在12989.29點，巴黎CAC 40指數下跌1%、收在5727.22點。（編輯：趙蔚蘭）1081204