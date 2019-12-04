蘋果放棄3D壓力感測 業成拚超聲波屏下指紋辨識

（中央社記者潘智義台北4日電）雖然蘋果今年推出iPhone已放棄3D壓力感測功能，讓觸控供應鏈廠商少了這項產品訂單，但鴻海集團觸控面板廠GIS業成仍積極發展超聲波屏下指紋辨識技術，盼搶占市場先機。

業界指出，智慧手機解鎖常用指紋辨識或人臉辨識技術，外傳蘋果手機、平板電腦解鎖將採用的技術也成為熱門話題，包括蘋果平板電腦iPad可能採用3D感測臉部辨識解鎖、智慧手機iPhone採用超聲波屏下指紋辨識解鎖，但蘋果明年新機採用超聲波屏下指紋辨識解鎖機會不大，因為要在供應鏈布局應該早在今年7、8月就該有動作。

不過，業成推出的超聲波屏下指紋辨識技術，已獲三星手機採用，三星先前曾採用成本較低的被動式電容指紋辨識方案，後來為因應手機全螢幕都可使用指紋辨識功能，不必限制在一個小範圍使用，因而採用屏下指紋辨識技術，而這項技術包括較便宜的光學式技術，以及成本較高的超聲波屏下指紋辨識技術。

法人推測，蘋果明年新款iPhone應該來不及採用超聲波屏下指紋辨識功能。至於已採用業成這項技術的三星手機，預計明年1、2月左右推出的S11仍將繼續採用，但下半年推出的Note系列手機是否採用，三星仍針對屏下指紋辨識功能評估，到底該採用超聲波技術，還是光學式或其他技術。

另外，業成也對中國大陸知名手機品牌推銷超聲波屏下指紋辨識技術。

媒體報導，傳蘋果密訪鴻海集團觸控面板廠GIS業成，洽談超聲波屏下指紋辨識技術，並在下世代iPhone首次導入這項功能。業成今天發布重大訊息表示，不對特定個別客戶或其產品技術做評論，消息為媒體自行推斷，或引用投資機構報告進行報導。

除了超聲波屏下指紋辨識技術，法人表示，蘋果自iPhone5的液晶面板（LCD）採用內嵌式觸控技術，並在iPhone X首次採用有機發光二極體（OLED）面板，但在去年的LCD版iPhone手機已放棄內嵌式觸控技術，重新採用外掛式觸控技術。

另一方面，蘋果自iPhone 6S開始採用3D壓力感測功能，今年推出的手機放棄這項功能；業成也因此在第3季財報，提列3D壓力感測設備資產減損新台幣12.03億元。

蘋果平板電腦iPad部分，法人認為，新款高階的12.9吋產品，將採用迷你發光二極體（Mini LED）背光模組，業成可望受惠，但因屬高階產品，銷量仍有待觀察。（編輯：蘇志宗）1081204