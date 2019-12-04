力積電感測器產能滿載 擬2021年上市

力晶集團4日舉辦技術發表會，宣布推出Computing in Memory整合技術平台，由集團創辦人黃崇仁主持。中央社記者張建中攝 108年12月4日

（中央社記者張建中台北4日電）力積電董事長黃崇仁今天表示，12吋感測器產能滿載，動態隨機存取記憶體（DRAM）市況也逐步好轉，明年獲利可望重返過去水準，預計明年登錄興櫃，2021年上市。

力晶集團下午舉辦技術發表會，宣布推出Computing in Memory整合技術平台，黃崇仁說，這是由集團旗下力積電、愛普科技、智成電子與智慧記憶科技合作開發的創新成果。

黃崇仁表示，力晶集團在邏輯方面做不過台積電，記憶體方面也做不過美光（Micron）等大廠，不過，力晶集團是全球少數同時具有邏輯與記憶體製程技術的公司。

力晶集團不敢想能做到7奈米、5奈米製程，黃崇仁指出，透過Computing in Memory整合技術平台，不需要砸大錢微縮製程技術，便能以25奈米製程產出效能與7奈米相當的晶片。

黃崇仁說，有別於傳統邏輯處理晶片設置嵌入式記憶體，Computing in Memory的概念是在DRAM中嵌入邏輯電路，將可大幅降低資料在記憶體與處理器間往返的負擔，運算效能將可提升20倍，實現綠色晶片理念。

黃崇仁表示，Computing in Memory平台將可廣泛應用於雲端伺服器、邊緣運算、物聯網、自動駕駛、機器人等領域。

黃崇仁說，今年DRAM市況不好，影響力積電營運表現，不過，DRAM市況已逐步好轉，此外，目前感測器缺貨，力積電12吋感測器產能已滿載，明年營運應可好轉，獲利將可重返過去水準。

至於上市計畫，黃崇仁表示，力積電已申請補辦公開發行，預計明年登錄興櫃交易，隨後於2021年上市。（編輯：楊凱翔）1081204