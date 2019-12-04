冠星林錦茂：Nike訂單最快明年4月貢獻營收

（中央社記者潘羿菁台北4日電）準紡織股后冠星KY成為Adidas指定布廠最大供應商，如今再拿下Nike訂單，董事長林錦茂今天透露，最快明年4月貢獻營收，未來接單策略著重「以質帶量」衝刺高附加價值訂單。

林錦茂表示，受惠於產能滿載正向因素支撐，明年起公司策略調整為「以質帶量」，首重接單毛利，因此目標設定獲利增幅力拚優於新產能成長幅度。

冠星KY預計5日以每股158元掛牌上市，將一舉擠下現任股后聚陽成為新紡織股后，掛牌後資本額從新台幣2.8億元膨脹至3.15億元。在掛牌前夕，冠星舉行媒體茶敘，林錦茂與總經理林經偉親自出席。

受惠於國際品牌接單暢旺，冠星選定柬埔寨與越南同步擴充新產能，其中，Nike訂單最快在明年4月貢獻營收。

林錦茂強調，目前公司想法有所調整，不能像2018年般高速成長，必須稍微放緩，將腳步踩穩後再推進，才是最理想擴張速度，但明年隨著新線陸續上線，明年度營收仍有兩位數成長，此外，內部啟動產品結構調整，接單策略以毛利優先，承接附加價值較高的訂單，以質帶量追求獲利優於營收成長。

林經偉補充說明，今年月均產能為700萬磅，明年新線加入後估計總產能將突破800萬磅，新線擴充幅度逾10%，明年期盼獲利速度要優於新產能成長幅度。

此外，冠星也將朝向一貫化布局，目前在中國與東南亞都在尋覓成衣廠併購，林經偉表示，現階段涉獵的成衣廠規模，希望落在年營收至少人民幣4億元，同時也要帶來新客戶，創造一舉兩得效益。

冠星近3年度營收年複合成長率約為19%，毛利率維持在13.5%至18.42%，2018年度營收為新台幣57.69億元，年成長30.9%，稅後淨利2.64億元，每股稅後淨利（EPS）11.45元，今年前3季營收58.08億元，已超越2018年全年，稅後淨利3.62億元，EPS 13.20元，法人估計，今年度營收將逾70億元刷新高。（編輯：楊玫寧）1081204