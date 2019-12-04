政院支持汽車關鍵零組件降稅 盼回饋消費者

（中央社記者顧荃台北4日電）立法院今天初審通過調降汽車引擎等9項汽車關鍵零組件關稅，對此，行政院表示，支持降稅的大方向，但希望減稅優惠能回饋到消費者身上，例如調降汽車售價。

立法院財政委員會今天審查通過「海關進口稅則部分稅則修正草案」，調降9項汽車關鍵零組件關稅，包括將汽車引擎關稅從現行稅率17.5%調降到10%，盼藉此提升國產車的競爭力，鼓勵國內汽車廠持續在台投資及擴廠，並穩定相關就業人口。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）下午受訪時表示，政院支持調降關稅的大方向，但是希望減稅的優惠能回饋至消費者身上，也期盼未來立院討論此項修法時，能納入這樣的精神。

由於立院初審通過的是立委版本，行政院並未提出修法版本，對此，政務委員龔明鑫表示，若政院要提出版本，程序上必須先經過經濟部、財政部同意後，召開關稅委員會、簽報至行政院、再由行政院召開會議，院會通過後送立法院；但是以目前的時間看來，本會期應該來不及。

龔明鑫說，政院不反對降稅，但是降稅的紅利應該回饋給勞工或消費者；如果關稅下降，但是國產汽車不降價，業者不會多賣一部車，市占率也無法提高。（編輯：楊玫寧）1081204