大聯大：延長收購文曄至明年元月底 無須事前申報

（中央社記者吳家豪台北4日電）半導體零組件通路商大聯大今天表示，公開收購文曄科技30%股權無須事前申報結合，但為避免誤解，仍決定延長收購時間至明年1月30日，讓公平會有充裕時間表示意見。

大聯大於11月12日傍晚宣布，將以每股新台幣45.8元，公開收購第2大通路商文曄最高30%股權，初估斥資約新台幣81億元，收購時間從今年11月13日至12月12日，並強調無意影響文曄的經營計畫。

對此，文曄董事長鄭文宗於11月26日舉行記者會公開喊話，絕不退讓文曄經營權，並質疑大聯大未事先向公平交易委員會提出事前結合申報。

大聯大今天晚間發布重大訊息指出，本次公開收購文曄30%股權，關於有無必要依公平交易法的規定向公平會申報，經普華商務法律事務所律師、理律法律事務所律師以及相關法律專家出具意見，認為不符公平交易法第10條所定結合的態樣，無須事前申報。

大聯大表示，雖然確信本次公開收購依法並無事前申報的必要，但經參考各方意見，為使本次公開收購順利進行，並消弭文曄的誤解，大聯大基於今年11月12日董事會決議授權，決定將函請公平會釋疑，並將公平會認定本件交易無須申報，增列為公開收購的成就條件。

同時，大聯大也決定延長公開收購期間至2020年1月30日，讓公平會有充裕時間對本次公開收購所涉的公平交易法議題表示意見。（編輯：楊玫寧）1081204