智伸科11月營收創新高 今年獲利衝高可期

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）汽車動力與安全零組件廠智伸科自結11月合併營收新台幣4.6億元，創歷史單月新高。法人預估智伸科今年獲利可望創新高。

智伸科自結11月合併營收4.6億元，較10月4.5億元增加2.13%，比去年同期4.04億元成長13.72%。法人表示，智伸科11月營收是歷史單月新高。

智伸科指出，受惠第4季汽車傳統產業旺季，帶動主要客戶對汽車安全、動力等系統零組件拉貨力道增溫，新訂單布局在汽油高壓泵浦本體及缸內直噴引擎（GDI）系統零組件量產出貨，旗下醫療、電子事業部同步業績成長，挹注公司單月營收創高。

累計今年前11月智伸科自結合併營收45.69億元，較去年同期40.5億元成長12.8%。

展望今年業績，法人預估智伸科今年業績有機會超過新台幣49億元，可創歷史新高，稅後純益有機會超過6億元，創高可期，每股稅後純益有機會超過7.5元。

智伸科主要汽車類產品包括缸內直噴/汽油高壓泵浦、ABS/ESC制動系統閥體、以及雙離合器（DCT）/ CVT等產品，占比各約40%、15%和15%，涵蓋動力/引擎系統、安全系統、傳動系統三大領域，其中五大客戶包括Continental、BOSCH、Cummins、Delphi、BorgWarner。法人指出，今年Delphi在智伸科的業績可較去年翻倍。（編輯：黃國倫）1081205