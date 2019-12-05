智伸科雙率有望創高 外資目標價238元

（中央社記者吳家豪台北5日電）亞系外資看好汽車零組件大廠智伸科受惠於燃料經濟及電動車趨勢，且已向大廠供貨缸內直噴引擎（GDI），有助毛利率及營業利益率創高，給予買進投資評等及目標價238元。

智伸科股價今天開出紅盤，早盤高點來到186.5元，漲幅超過6.2%。

亞系外資發布研究報告分析，各國政府推動燃料經濟相關政策，智伸科的汽車零組件用於缸內直噴引擎及雙離合器（DCT），有助降低燃料使用及氣體排放，預期2019年到2021年智伸科缸內直噴引擎營收的年複合成長率將達18%。

由於智伸科收購旭申國際，亞系外資預估智伸科2020年營收將成長64%、獲利將成長80%，預期2家公司合併後將帶來長期效益，智伸科毛利率將從2018年的22.9%提升到2019年28.3%、2020年30%、2021年30.4%，主要受惠於產品組合優化、高毛利的缸內直噴引擎等產品占比增加。

亞系外資進一步指出，智伸科審慎控管營業費用比例在10%以下，營業利益率有望從2018年的18.5%提升到2019年18.6%、2020年19.3%、2021年20.2%，預期今明後年每股盈餘的年複合成長率將達30%，給予智伸科「買進」評等及目標價238元。（編輯：趙蔚蘭）1081205