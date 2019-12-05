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11月外匯存底續創新高 外資約當占比近9成

最新更新：2019/12/05 18:56

（中央社記者潘姿羽台北5日電）中央銀行今天公布11月底外匯存底金額為4740.51億美元，續創歷史新高，外資11月持續投入台股，台股指數也上漲1.15%，使得外資持有新台幣資產約當外匯存底比重攀升至89%，為近20個月以來高點。

據央行統計，11月外匯存底金額為4740.51億美元，較上月底增加15.75億美元，央行外匯局局長顏輝煌表示，外匯存底金額續增主要來自於外匯存底的投資運用收益。

值得注意的是，央行今天同步公布外資持有新台幣資產情況，11月外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計4239億美元，約當外匯存底89%，比重來到2018年4月以來、近20個月的高點。

顏輝煌指出，11月外資持有新台幣資產為4239億美元，較上月增加71億美元，約當外匯存底比重也從上月88%，成長至11月的89%，主因是11月台股上漲1.15%，外資又買超台股，使得外資持有新台幣資產的價值攀升。

至於匯市動態，媒體詢問新台幣兌美元最近匯價都僅在區間內小幅波動，顏輝煌回應，匯率是由市場供需決定，近期供需相對平衡。（編輯：楊玫寧）1081205

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