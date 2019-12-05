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台塑生醫發展居家醫材 搶攻預防醫學市場

最新更新：2019/12/05 22:36
台塑生醫積極發展居家醫材及檢測產品，推動預防醫學走入居家，仿日照光照機及居家檢測試劑於台灣醫療科技展亮相。中央社記者韓婷婷攝　108年12月5日
台塑生醫積極發展居家醫材及檢測產品，推動預防醫學走入居家，仿日照光照機及居家檢測試劑於台灣醫療科技展亮相。中央社記者韓婷婷攝　108年12月5日

（中央社記者韓婷婷台北5日電）台塑生醫積極朝向居家醫材產品發展，歷時5年攜手集團南亞光電共同研發的居家用仿日照光照機，今天首度在台灣醫療科技展亮相，另外，近期也推出居家檢測試劑，搶攻預防醫學市場。

台塑生醫指出，預防醫學必需走入居家，不能等健檢，未來居家型相關儀器及檢測產品將是台塑生醫重點發展方向，鎖定美容、保健及養生等3大領域。

台塑生醫表示，仿日照光照機預計在12月正式推出，為台灣第1台居家式光照機，已與長庚醫院睡眠中心合作，因是台灣首創，尚未獲得衛福部認證，目前還在努力與主管機關溝通，未來將發展更多居家生醫儀器，推動預防醫學走入居家。初期聚焦台灣市場，並鎖定荷爾蒙、發炎、腎功能、基本營養4大領域。

台塑生醫在2019台灣醫療科技展以智能健康樂身、關懷養生樂齡、便利休閒樂活3大主軸打造台塑健康樂活館，聚焦於個人健康方案、健康居家模式、樂養新生活3種發展模式。（編輯：楊玫寧）1081205

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