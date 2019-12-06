籌組國家隊搶商機 航太公會擬增設5委員會

（中央社記者潘羿菁台中6日電）航太公會理事長胡開宏表示，受惠於國機國造政策，台灣航太商機不容小覷，同時眼看全球航太板塊轉移至亞洲新興市場，公會擬籌設5個新組織並強化產業鏈，共同攜手創造商機。

台灣航太產業與政策論壇今年首度移師台中，邀請空中巴士亞太區副總裁瓦倫納（Albert Varenne）與航太公會理事長兼漢翔董事長胡開宏主講。

瓦倫納預期，全球新飛機需求持續成長，估計在2038年新飛機需求將達到3.9萬架，其中亞洲占比42%，為新機最大市場，帶動空巴將擴充北美與西歐以外的營運能量；此外，空巴也看到航空維修（MRO）市場規模同步成長。

瓦倫納強調，為深化亞洲市場耕耘，未來將以地域性結盟合作生產單走道飛機之機翼，透過供應鏈製造能力持續精進與兼顧環保，強化航太產業競爭力。

胡開宏表示，儘管地緣政治風險與經濟危機四起，不過兩大飛機大廠空巴與波音預期2019年至2038年新機需求持續成長，在民用飛機部分，空巴預估在2038年將有3.9萬架、波音預估4.4萬架，其中，單走道小型飛機交易占比將達7成為大宗。

波音進一步預測，2038年民用飛機運量市場總值高達6.8兆美元，MRO也有1兆美元產值，顯然整體航太產業仍是蓬勃發展。

至於國際航空運輸協會（IATA）認為，今年航太產業遇到亂流，主要是受到美中貿易戰拖累空運成長，加上人力成本上漲與國際油價劇烈波動，預計今年全球航太產業獲利約280億美元，比去年預測的350億美元恐衰退20%，儘管獲利下降卻看到新機會，亞洲地區的中國與印度等新興市場正在崛起，未來有望成為拉動全球航太產業主力。

胡開宏認為，台灣航太產業每年平均成長率約8%，高於全球平均值的4%，再加上政府大力推動國機國造，勢必推升國內航太工業產值。

他進一步說，全球航太市場持續成長，版塊逐漸轉移至亞洲，眼看鄰近的馬來西亞、中國與泰國等積極發展航太產業，後有追兵之下未來競爭只會加劇，台灣航太產業需要整體戰力，目前擬規劃在航太公會新設5個委員會，包括國際合作委員會、智慧製造委員會、人力資源委員會、工業合作委員會與國機國造委員會，透過強化公會組織並且整合台灣供應鏈，大家一起打團體戰，才能創造更多商機。（編輯：趙蔚蘭）1081206