更多編輯台推薦新聞：
小琉球環保餐具租借創意 法國節目團隊超驚豔
生活

小琉球環保餐具租借創意 法國節目團隊超驚豔

芝麻街50歲依然不老 獲頒甘迺迪中心榮譽獎創先例
娛樂

芝麻街50歲依然不老 獲頒甘迺迪中心榮譽獎創先例

專題／苦等不到健保給付 肺癌患者求助黑市孟藥
生活

專題／苦等不到健保給付 肺癌患者求助黑市孟藥

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

力成11月營收創單月新高 第4季估衝新高

最新更新：2019/12/09 15:30

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）記憶體封測廠力成自結11月合併營收新台幣63.94億元，創歷年單月新高。法人預估，力成第4季業績可望創歷史單季新高。

力成自結11月合併營收63.94億元，較10月63.14億元成長1.27%，比去年同期54.81億元增加16.65%。法人指出，力成11月營收創歷年單月新高。

法人表示，力成11月受惠資料中心和伺服器記憶體封測需求成長，智慧型手機記憶體封測需求穩健。

累計今年前11月力成自結合併營收599.25億元，較去年同期627.09億元減少4.44%。

從終端應用來看，力成日前表示個人電腦和資料中心需求改善，智慧型手機優於預期，消費型產品需求穩定，5G、大數據、高速運算和人工智慧應用成長。

展望今年第4季到明年第1季，力成預期成長可持續看到第4季，對明年第1季樂觀看待，業績有機會創同期新高，預期明年上半年記憶體封測可正向看待。

展望第4季稼動率表現，力成預期，第4季封裝稼動率可較第3季85%到90%增加一些，測試稼動率比第3季70%微增，系統級封裝（SiP）和模組稼動率較第3季85%到90%小增。

力成今年9月和10月仍持續產能擴充，因應明年第1季產能需求，這是公司成立以來首見。

法人預估，力成第4季業績有機會逼近新台幣190億元，較第3季成長7%到8%區間，創歷史單季新高。（編輯：鄭雪文）1081209

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報