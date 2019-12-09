力成11月營收創單月新高 第4季估衝新高

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）記憶體封測廠力成自結11月合併營收新台幣63.94億元，創歷年單月新高。法人預估，力成第4季業績可望創歷史單季新高。

力成自結11月合併營收63.94億元，較10月63.14億元成長1.27%，比去年同期54.81億元增加16.65%。法人指出，力成11月營收創歷年單月新高。

法人表示，力成11月受惠資料中心和伺服器記憶體封測需求成長，智慧型手機記憶體封測需求穩健。

累計今年前11月力成自結合併營收599.25億元，較去年同期627.09億元減少4.44%。

從終端應用來看，力成日前表示個人電腦和資料中心需求改善，智慧型手機優於預期，消費型產品需求穩定，5G、大數據、高速運算和人工智慧應用成長。

展望今年第4季到明年第1季，力成預期成長可持續看到第4季，對明年第1季樂觀看待，業績有機會創同期新高，預期明年上半年記憶體封測可正向看待。

展望第4季稼動率表現，力成預期，第4季封裝稼動率可較第3季85%到90%增加一些，測試稼動率比第3季70%微增，系統級封裝（SiP）和模組稼動率較第3季85%到90%小增。

力成今年9月和10月仍持續產能擴充，因應明年第1季產能需求，這是公司成立以來首見。

法人預估，力成第4季業績有機會逼近新台幣190億元，較第3季成長7%到8%區間，創歷史單季新高。（編輯：鄭雪文）1081209