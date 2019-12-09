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玉晶光11月營收年增64.68% 法說會10日登場

最新更新：2019/12/09 17:45

（中央社記者韓婷婷台北9日電）玉晶光受到淡季影響，11月合併營收新台幣11.86億元，月減19.18%，年增64.68%，玉晶光表示，今年第4季已算是淡季不淡，明年市場需求強勁，12月將回溫，明天將召開法人說明會。

玉晶光累計今年前11月營收109.12億元，年增48.95%，玉晶光表示，今年第4季受惠客戶新產品銷售不錯，推動整體營運表現為歷年來單純鏡頭營收貢獻表現最好的一季，相較過去表現算是淡季不淡。目前看來12月營收有機會回溫，明年市場需求看來相當強勁。

玉晶光今年除了前置鏡頭外，首度在iPhone11上市前順利拿下新機「廣角」及「超廣角」2顆後置鏡頭，與股王大立光一起成為iPhone 11系列新機供應商，營運從第2季開始高角度跳升，第3季營收來到新台幣50.5億元，季增1.41倍，帶動獲利快速翻升，稅後盈餘13億元，年增372.5%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘12.9元；累計前3季稅後盈餘15.23億元，年增136%，每股盈餘15.13元。

玉晶光今天同時公告明天將舉行線上法說會，針對明年展望做進一步說明，法人預期明年新iPhone將推出5款機型，同時鏡頭數將再增加，前置鏡頭至少2顆，後置鏡頭將有配備雙主鏡頭及3至4顆不等的機型，對為鏡頭廠大立光及玉晶光明年營運增添新一輪的動能。（編輯：楊凱翔）1081209

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