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緯穎新客戶出貨利多 2外資重申加碼評等

最新更新：2019/12/10 10:19

（中央社記者吳家豪台北10日電）伺服器大廠緯穎11月營收優於預期，2家美系外資看好緯穎12月起向新客戶出貨，有助放大營收規模，並看好伺服器需求維持高檔，重申加碼評等和目標價655元、580元。

緯穎股價今天上漲4元開出，盤中最高來到598元，漲幅3.28%。

美系外資表示，緯穎11月營收新台幣156.98億元，月增1.4%，年增21.9%，優於預期，12月營收僅需140億元就能達成外資第4季財測。儘管第4季記憶體價格可能持平、匯率因素不利，毛利率應不會高於第3季，但隨著12月開始向新客戶出貨並放大營收規模，有望帶動營業利益率，且雲端需求將從今年第4季開始回溫並持續到2020年，重申緯穎「加碼」評等與目標價655元。

另一家美系外資指出，緯穎11月營收優於預期，原因在於Facebook（臉書）、Microsoft（微軟）等大廠的伺服器支出普遍回升，在Amazon（亞馬遜）等新客戶訂單挹注下，預期緯穎12月營收將較11月成長，今年第4季營收有望季增40%以上，並看好伺服器需求將持續高檔到2020年第1季，維持緯穎「加碼」投資評等及目標價580元。（編輯：黃國倫）1081210

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