銀行央行NCD收入 財部鬆綁放寬適用營業稅率2%

（中央社記者吳佳蓉台北10日電）財政部發布解釋令，釐清並鬆綁銀行購買央行定期存單（NCD）產生的利息收入及買賣收益，可適用營業稅率2%，免比照本業收入用5%課稅，和票券業者稅負一致，也避免影響央行公開市場操作政策工具。

財政部9日發布解釋令，明確訂定銀行業購買央行NCD到期所產生的利息收入，以及因轉讓所產生的買賣收益，性質屬於銀行本業收入以外的「專屬本業銷售額」，依照營業稅法規定，適用營業稅稅率為2%。

在適用時程方面，財政部賦稅署官員向中央社記者表示，由9日解釋令發佈日起生效，銀行業2020年1月15日申報今年11、12月期營業稅時即可適用，在9日前尚未核課確定的舊案也可受惠。

賦稅署官員說明，過去銀行、保險、證券、期貨、票券及信託投資業，本業收入適用的營業稅稅率一樣是2%，但2014年「財政健全方案」上路，將其中銀行及保險業的本業收入營業稅稅率拉高至5%。

賦稅署官員說，因此，到底哪些業務屬於銀行保險業本業收入、須適用較高的5%稅率，如何明確劃分就顯得相當重要，尤其是有些業務，為銀行保險業及其他金融業都可特許經營的業務，例如短期票券自營業務等。

賦稅署官員表示，為避免出現不同類別的金融業者，經營同業業務、適用稅率卻有高有低的問題，現行針對這類型的業務，都視為銀行保險業的「非本業收入」，給予適用稅率2%；基於同樣理由，考量央行NCD除銀行業可購買，票券業同樣也可以，其收入適用的營業稅稅率，也比照訂為2%。

賦稅署官員坦言，由於對銀行購買央行NCD的收入，過去法令並沒有明確規範適用稅率為2%還是5%，實務上，近年申報2%或5%的銀行都有；但一直也有銀行來詢問這項收入是否屬於本業收入，因此在盤整相關法規研商後，於近日發布解釋令，釐清適用稅率，並採取較寬鬆的角度將其排除於銀行本業收入之外，可適用2%稅率。

賦稅署官員補充，金融業經營由金管會核准的特許業務所產生的收入，其營業稅的課法與一般貨物買賣不同，無法適用進銷項扣抵，比較偏向附加性質，由業者、而非最終消費者負擔。

因此，除租稅公平，從寬認定銀行購買央行NCD收入可適用營業稅稅率2%，也是考量避免因為稅負，而影響金融業者的商業活動或投入購買NCD的意願，避免對央行以發行NCD進行公開市場操作的政策工具效果。（編輯：鄭雪文）1081210