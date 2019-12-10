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小額終老保險鬆綁 7至10月保費年增逾5成

最新更新：2019/12/10 21:37

（中央社記者劉姵呈台北10日電）金管會今天表示，今年7月放寬每人可買2張小額終老保險、保額提高至新台幣50萬元後，7至10月保費收入已達6.33億元，較去年同期成長52.82%，件數有3萬8843件，年成長61.89%。

金融監督管理委員會保險局今天表示，小額終老保險累計今年1至6月初年度保費收入僅有4.28億元，較去年同期衰退85.78%，投保件數則有2萬6458件，年衰退52.76%。

保險局副局長張玉煇表示，自從今年7月放寬投保小額終老保險門檻後，保費收入與投保件數都增加，累計7月至10月初年度保費收入已達6.33億元，較去年同期成長52.82%，件數則有3萬8843件，年成長61.89%。

進一步比較7月放寬限制後，累計7月至10月、僅4個月的初年度保費收入6.33億元，較上半年增加2.05億元；件數也較上半年增加1萬2385件。

金管會自今年7月開始，放寬小額終老保險限制，包括小額終老險保單主約投保最高保額，從30萬元提高至50萬元，一年期傷害保險附約保額則從2萬元提高到10萬元，每人最多可買2張。（編輯：鄭雪文）1081210

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