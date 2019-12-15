高雄反空污 台電：興達電廠20年已減排85%

（中央社記者廖禹揚台北15日電）南部反空污大聯盟今天舉辦高雄反空污大遊行，台電表示，興達及大林電廠空污排放濃度皆低於中央及地方法規標準，興達排放量更較20年前減少85%，已有明顯改善。

台電今天發布新聞稿表示，興達電廠既有4部燃煤機組已於秋冬空污季停止運轉2部，另2部機組用煤量則削減至70%，預估秋冬季整體可減少燃煤量達6成。台電也在今年供電趨於穩定情況下，自主擴大降載幅度，含環保停機在內，9月至11月底興達電廠共降載234次，減發約20.5億度（含歲檢修），為去年同期的5.85倍。

台電以自主將載、採用最新超超臨界燃煤機組、更新既有機組環保防治設備等3大措施推動燃煤電廠減排目標，台電表示，所有燃煤電廠近年排放量均大幅下降，位於高雄的興達及大林電廠，空污排放濃度都低於中央及地方法規標準。

台電表示，興達電廠自民國80年起，至今已投入309億元改善空污排放，包含興建4座室內煤倉、裝設室外煤場防塵柵網、加裝靜電集塵器、增設排煙脫硫脫硝設備及空污防制設備改善升級等。預估今年興達燃煤機組空污排放量和88年相比，空氣污染物（粒狀物、硫氧化物及氮氧化物）合計削減85%，也較去年減少超過4成。

興達電廠正積極推動燃氣機組更新改建計畫，並履行環評承諾，將燃煤1、2號機組提前於112年底除役；3、4號機組則於113年底轉為備用機組，僅於備轉容量率低於8%才啟用，啟用機率極低，並將分別提前至114年及115年底除役，台電表示，加上環保改善措施，預估115年後興達電廠空污排放總量相較於105年可減量約74%。

大林電廠1、2號燃煤機組則採用最新高效率、低污染的超超臨界機組，與日本磯子電廠同等級，並以高效率空污防制設備，提升機組發電效率，在相同發電量減少用煤量，空污排放不僅符合法規限制，氮氧化物的排放濃度更趨近於燃氣機組排放標準。

台電重申，電力業並非空污主因，盼社會各界共同正視空污改善問題須全盤治理，而非一昧減煤即可解決。台電會持續投入各項環保改善措施，按部就班推行增氣減煤，兼顧穩定供電及空污改善目標，以回應民眾對台電在供電之外的環保期待。（編輯：楊凱翔）1081215