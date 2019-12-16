投資人靜候美中貿易協議細節釋出 亞股多收黑

（中央社香港16日綜合外電報導）中國與美國大肆宣揚達成第一階段貿易協議，不過，投資人對於這項消息並不領情，亞洲股市今天收盤多下跌。觀察家表示，市場仍在等待協議相關細節出爐。

中美這世界兩大經濟強權13日表示，他們終於達成局部貿易協議，當中華府取消對中國商品加徵新一輪關稅，並調降已實施的關稅稅率。這份協議將緩和美中雙方持續已久的關稅衝突。

上週市場預期美中即將達成協議，帶動全球股市自11日起一路上揚，但兩國宣布達成第一階段貿易協議後，賣壓隨即湧現，華爾街股市13日終場持平。

根據協議，美國總統川普同意取消原定15日對中國商品加徵的關稅，並調降已經實施的關稅稅率。同時，中國承諾加碼採購美國農業、能源與製造業產品。中美雙方預計下個月初簽署這份協議。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）讚揚川普獲得「傑出」成就，但在投資人等待協議相關細節釋出之際，亞洲股市今天缺乏動力，難以延續13日勁揚氣勢，收盤多下跌。

東京股市日經225指數終場下跌0.3%，收23952.35點。香港恆生指數下挫0.7%，收27508.09點。首爾股市小跌0.1%，新加坡、印度、紐西蘭和泰國股市也下跌。

但中國今天公布11月經濟運行情況，顯示零售業和工業表現優於預期，上海股市綜合指數終場上漲0.6%，收2984.39點。雪梨股市收漲1.6%。台北股市小漲0.1%。雅加達股市上揚0.2%。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）1081216