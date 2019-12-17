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金管會遭疑與遠航官商勾結 顧立雄：鬼扯一通

最新更新：2019/12/17 13:58

（中央社記者劉姵呈台北17日電）遠航案延燒，媒體報導金管會曾行文放款給遠航的合庫，不必理會民航局來文。金管會主委顧立雄今天表示，媒體要審慎查證，不要鬼扯一通；16日已說明，當時金檢發現作業疏失，已經發函給合庫要求改正，並無隱藏情況。

遠東航空公司12日無預警宣布停飛，隔日又申請復飛引發關注，鏡周刊今天報導，交通部民航局發現遠航挪用新台幣22億元有財務風險，發文提醒放款的合庫銀行注意，但金融監督管理委員會卻行文合庫，指不必理會民航局來文。

顧立雄今天上午出席活動時接受媒體訪問表示，「我特別要澄清，請相關媒體要審慎查證，不要鬼扯一通。」

顧立雄表示，16日時在財委會時已經講得很清楚，金管會之前對合庫的遠航授信案作過2次金檢，但檢查結果為「沒有涉及不法」，只是察覺說遠航有將這些款項交給關係人及合庫有貸後管理等問題，因此發函合庫。

他表示，合庫於民國106年底時已經改正，甚至到107年已經完全改正，「並沒有讓遠航去隱藏錢的問題，媒體這個講法是不對的。」

顧立雄進一步說，如果要隱藏的話，金管會照道理不需要將民航局的發函再轉給合庫，「我們轉給合庫，就是希望他要去查證，怎麼會是我們幫他們背書，金管會沒有辦法接受這樣的講法。」

顧立雄說，金管會並沒有要求合庫不要去理會民航局的示警，反而要求合庫要按5P授信原則（即People貸款者狀況、Purpose資金用途、Payment還款來源、Protection債權確保、Perspective貸款戶展望）檢視。

他表示，昨天合庫董事長雷仲達也有回答，接到金管會的函後就立刻去處理，所以並沒有護航的情況，「這篇報導接下來更狠的還說我們官商勾結，這能聽嗎？」（編輯：林孟汝）1081217

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