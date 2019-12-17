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雙子星案簽約
雙子星開發案民國108年12月17日由台北市長柯文哲與台北雙星董事長許崑泰正式簽約。預計110年取得建照、115年完工驗收、116年正式營運，將提供1.6萬個就業機會。（圖為藍天宏匯集團提供）
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雙子星案簽約2/4

雙子星案簽約估2026年完工 許崑泰有信心提前

最新更新：2019/12/17 14:39
台北車站雙子星大樓開發案17日舉行簽約儀式，預計2026年完工，投資方代表台北雙星公司董事長許崑泰說，一定會盡力提前完工。中央社記者吳家豪攝 108年12月17日
台北車站雙子星大樓開發案17日舉行簽約儀式，預計2026年完工，投資方代表台北雙星公司董事長許崑泰說，一定會盡力提前完工。中央社記者吳家豪攝 108年12月17日

（中央社記者吳家豪台北17日電）台北雙子星大樓開發案今天舉行簽約儀式，投資方代表台北雙星公司董事長許崑泰形容，得知遞補得標就像大學聯考沒考上，但是沒人去註冊，換他去讀書，並強調會盡力提前完工。

台北車站特定專用區C1/D1（東半街廓）土地開發案（雙子星案）今天在交八廣場舉行簽約儀式，由台北市長柯文哲和藍天電腦投資的台北雙星公司董事長許崑泰共同簽署投資契約，預計2026年完工，將提供1.6萬個就業機會，並可創造千億元以上的經濟產值。

台北車站雙子星大樓開發案17日舉行簽約儀式，由台北市長柯文哲（右）和台北雙星公司董事長許崑泰（左）共同簽署投資契約，預計2026年完工，將提供1.6萬個就業機會。中央社記者吳家豪攝 108年12月17日
台北車站雙子星大樓開發案17日舉行簽約儀式，由台北市長柯文哲（右）和台北雙星公司董事長許崑泰（左）共同簽署投資契約，預計2026年完工，將提供1.6萬個就業機會。中央社記者吳家豪攝 108年12月17日

許崑泰致詞指出，2年前當台北市政府希望重啟C1/D1土地開發案並舉辦招商說明會時，他有段時間一直在思考是否參加投標，最後基於2個原因，決定帶領團隊投入。

許崑泰說，首先，他是土生土長的台灣孩子，在台北市松山區出生，從小在台北求學，在台北長大、成家立業，對這塊土地有豐富的感情。第二，他帶領的團隊有堅強的開發實力、豐富經驗和良好成績，有信心一定會把這個案子做得非常成功。

他表示，基於這樣的信心和使命感，藍天宏匯集團與地主、市府共享多贏的台北雙子星。在雙子星案基地周邊，四處都可以看到不同時代的台北人努力耕耘的歷史記憶。

許崑泰強調，從現在開始，藍天宏匯集團將要開創歷史，請大家給予支持和幫助。其次，無論未來有多少艱難和挑戰，集團一定會秉持理想與信心，全力以赴。此外，集團一定會讓雙子星成為台北的榮耀，讓全世界看到台灣的驕傲。

他也透露，知道得標的時候很高興，而且「沒想過會得標」，因為一般能遞補的機會不大。他形容這次就像大學聯考沒考上，但是沒人去註冊，換他去讀書。

許崑泰指出，台北市政府對雙子星案催得很緊，但畢竟蓋房子是3、4年的事，「開刀是幾分鐘的事」。他形容自己是急性子，一想到要做就往前衝，因此雙子星案一定會盡力提前完工，而且會提早蠻多。（編輯：趙蔚蘭）1081217

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