台電南港土地招商會19日登場 投資金額估300億

（中央社記者蔡芃敏台北17日電）台電積極活化土地資產，將在19日舉行台北市南港北部儲運中心土地招商說明會，土地面積合計約1.56公頃，台電估總投資金額上看300億元。

台電近期積極活化資產，繼今天舉行仁愛路土地案招商說明會後，將於19日舉行「台北市南港區北部儲運中心舊址都市更新案」招商說明會。

台北市政府啟動台北東區門戶計畫，建構生技、會展、軟體、文創及車站等五大中心外，並以南港車站為核心發展產業廊帶主軸，而台電即將進行招商的土地則位於東區門戶計畫精華地帶。

台電位在台北市南港區玉成段三小段545地號等8筆土地，土地面積合計約1.56公頃，土地容積率及建蔽率分別為353%及55%。

土地權屬99%以上均為台電所有，僅有少部分為國有地。除了產權單純、基地方正，鄰近松山、南港交界處，該區交通便捷，接近松山車站及捷運板南線後山埤站。

台電表示，開發案由台電與台北市政府合作公辦都市更新案，將公開徵求都市更新實施者，引進民間廠商投資興建，並結合地方發展，全案預訂明年上半年公告。

台電說，未來將透過權利變換方式，由投資人投資興建，預計總投資金額將上看300億元。台電預估將分回近200億元商品，未來將作為商用辦公室，台電會以出租換取穩定收益，藉此有效活化土地、提升台電資產價值目標。（編輯：鄭雪文）1081217