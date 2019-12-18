王品挺創業餐飲夢 5000萬成立天使基金

（中央社記者江明晏台北18日電）耕耘餐飲市場26年的王品集團今天宣布成立台灣首個「餐飲天使基金」，祭出新台幣5000萬元資金打造餐飲創業孵化平台，王品將挑選最多5個團隊成立合資公司，預計持股10%至90%不等。

王品執行長李森斌指出，26年前，他和創辦人、董事長一起創業，失敗過很多次，直到成立「王品牛排」，用一塊台味十足的牛小排，成為耳熟能詳的品牌。過去，王品曾經連續11年舉辦「王品盃托盤大賽」，但是時代在變、在進步，餐飲業也要轉型升級，去年「王品盃托盤大賽」停辦，當時就說「王品盃」不會消失，要打造一個「餐飲新創平台」。

他說，經過前兩年集團內部創業競賽，發現很多人對餐飲業有著滿腔熱血，願意投入實踐創業夢想，但除了資金需求，還缺乏有人傳授他們如何降低創業失敗的風險。王品集團不只提供金援，還以過來人的身分，將26年來從創業到創立多品牌的成敗經歷，提供參賽者全方位經驗及資源、學習如何突破困境、少走些冤枉路。

王品表示，「王品創世代 決戰夢想餐桌」創業投資提案競賽（WEIP）12月25日起對外開放報名，最終進入決選的5個團隊，要共同爭取50萬元的總獎金，個別團隊獎項分別有5萬至20萬元。

王品集團財務長邱建綸說，王品會拿出5000萬元成立創投公司，負責審核入選的創業團隊、共同討論創業計畫、成立新的餐飲公司，評審會再從5個團隊中，尋找有希望落地執行、最可能成功的創業計畫，跟王品一起成立合資公司。每個案子，王品最高將投資1000萬元，希望可以占股至少10%，而最多不超過90%，換句話說，如果這5000萬元順利執行完畢，最多可以為台灣餐飲業創造5億元的投資金額。

李森斌表示，決定是否注資會看創業團隊的未來獲利性與規模性，會以開放心態且各種餐飲樣態，同時希望創業競賽也能打破台灣餐飲產業飽合的瓶頸。

王品指出，從收件、初賽、複賽、決賽到提案通過後簽約，預計需時約5個月，將由台灣大學國際企業系教授兼創創中心主任李吉仁擔任評審長，評審團包含李奧貝納大數據品牌首席顧問高端訓、高雄餐旅大學專案教授蘇國垚、王品集團廚藝研發中心顧問楊鵑華、覓食鐵邦美食集團執行長潘威達等人。（編輯：蘇志宗）1081218