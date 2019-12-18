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5G加速機制奏效 標金大幅成長達426.85億元

最新更新：2019/12/18 17:31

（中央社記者吳柏緯台北18日電）5G競標加速機制奏效，暫時總標金不但突破400億元，而且單日成長約37億元，也是競標以來單日最大幅度。5G競標今天暫時總標金為426.85億元，明天有望衝過NCC設定的440億元。

5G第一波釋照的三個標的3.5GHz、28GHz、1800MHz，底價訂為新台幣300億元，國家通訊傳播委員會（NCC）預計可達到440億元。

今天進入5G頻譜第7天的競標，昨天NCC啟動的加速機制開始展現成效，今天下午4時，第70回合的開標結果，3.5GHz頻譜的暫定總標金來到413.46億元，較昨天的第6天競標結果，增加約37億元。而每單位的價格則從14.11億元成長至15.43億元，不論是單位價格或是總標金價格的單日成長幅度，都是12月10日開始競標以來的新高。

對於標金明顯成長，NCC表示尊重業者的投標策略與市場機制。

不過比起3.5GHz的標金大幅成長，28GHz則再度回歸沉寂，今天沒有電信業者投標，暫時標金維持13.39億元。至於1800MHz則一如既往，沒有獲得電信業者青睞，投標金額維持0元。（編輯：鄭雪文）1081218

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