網家明年測試自動化倉儲 評估建新倉庫

（中央社記者吳家豪台北18日電）PChome網路家庭執行長蔡凱文今天受訪表示，2020年將在現有倉庫導入自動化設備，測試良率、平均故障時間等，藉此節省人力並提高出貨效率，同時也在評估建置新倉庫。

網家旗下行動支付服務Pi拍錢包今天宣布與玉山銀行推出簽帳金融卡，具備存提款、轉帳、刷卡與悠遊卡小額支付功能，主要瞄準大學生、職場新鮮人等年輕族群，且可享有P幣點數回饋，網家希望藉此加速推動P幣生態圈。

媒體詢問網家2020年營運展望與目標，蔡凱文在記者會上表示，明年應該會在現有倉庫導入自動化設備，測試網家的想像是否正確，包括測試良率、平均故障時間、韌體與軟體之間的關係等，預計明年在北部建置約2000到3000坪的自動化倉儲。

他說，網家也可能把位於中部倉庫的自動導向車（AGV）移回台北，因為以後自動化倉庫將採用多重設備，包含穿梭式自動倉儲（Shuttle Rack）、自動導向車和機器手臂，要在台北先測試。

蔡凱文認為，從自動化倉儲可節省的人力與投入設備來看，人事費用會大幅降低，設備費用卻不會增加太多，有機會幫網家省錢。網家也在評估是否多蓋1座倉庫或整合現有倉庫，主要希望不管雙11或平日的服務都能維持一定水準，否則實際上的確會遇到因為訂單太多，導致出貨排程延長，這是實體的壅塞，只有蓋新倉庫才能解決。但現在還沒有找到土地，需求建物面積接近4萬坪。

網家自有車隊部分，蔡凱文說，明年會按照進度擴張，應該會再增加50%到100%的車輛。電商方面會持續改善系統，明年將導入更多人工智慧（AI）技術，做得比現在更有彈性。

他也透露，今年雙11網家推出1萬到2萬個庫存量單位（SKU）的預購商品，但發現消費者對網家的期許還是希望所有商品都能24小時到貨，對預購商品的購買意願反而不高。不過，他認為推出預購商品有助於提高倉儲利用率，預期明年雙11仍會繼續做。（編輯：楊玫寧）1081218