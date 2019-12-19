受惠轉單與台商回流 中經院估明年GDP為2.44%

（中央社記者吳柏緯台北19日電）雖然國際機構普遍對於2020年的全球景氣保守看待，不過台灣受惠於美中貿易戰的轉單與台商回流效益，中經院預估2020年台灣的經濟成長率為2.44%。

中華經濟研究院今天舉行「2020台灣經濟預測及採購經理人營運展望」研討會，中經院院長陳思寬於會前接受媒體採訪時表示，根據院內調查的結果，不論是製造業與非製造業，對於2020年的營運展望，普遍都比2019年更好。

陳思寬說明，綜合各項資訊，中經院對於2020年的經濟成長率預估為2.44%，這個數字看起來確實不錯。

根據中經院的分析報告顯示，2020年國際貿易雖然可望自谷底緩升，但成長力道仍平緩，因此主要國家的經濟成長率都持續下行，但是台灣受惠於美中貿易戰的轉單與台商回流效益，因此表現仍可期待。

進一步分析2020年的台灣經濟成長率走勢，中經院的報告顯示，明年上半年的預估經濟成長率為2.62%、下半年的預估經濟成長率為2.27%，全年各季的經濟成長率都在2.0%以上。

不過陳思寬也提醒，2020年仍有一些不確定因素值得觀察，例如，美中貿易戰第一階段的協議達成，但是中國大陸本身的產業政策補貼、中國大陸經濟成長動能趨緩。至於非經濟層面因素，陳思寬提到，英國脫歐後續的協商談判，都可能在未來造成影響。（編輯：黃國倫）1081219