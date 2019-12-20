UBI車險陷個資疑慮 業者透露月銷僅個位數

（中央社記者劉姵呈台北20日電）產險業結合車聯網大數據銷售「UBI車險」，透過分析駕駛行為，讓優良駕駛人進而享有保費折扣；但產險業者透露，因投入成本、市場削價競爭及個資疑慮，每月銷售僅個位數，甚至有少數業者已暫停銷售。

車聯網UBI保單為駕駛行為車險（俗稱UBI車險），是以人工智慧（AI）去分析駕駛人的駕駛行為，決定理賠金額，若駕駛人的駕駛習慣良好就可享有保費折扣。

根據金融監督管理委員會保險局統計，目前已經推出UBI車險的產險公司共有8家，包括國泰產險、明台產險、新安東京海上產險、和泰產險等多家產險公司都有銷售UBI車險，截至今年7月底止，保費收入約為新台幣1億3869萬元。

產險業者透露，國外發展UBI車險已相當普及，當初保險局開放的時候，產險公司紛紛都去申請核准制，不過目前月承保件數僅個位數，銷售狀況愈來愈不如預期，他透露有3大原因。

產險業者表示，美國為了銷售UBI車險，會請駕駛人在車上安裝車載診斷系統（OBD）盒子，除了里程數外，也可分析加油、煞車及轉彎等數據，提供更準確的計價因子。

不過，一輛車就需要一台OBD盒子分析，且要價最便宜約新台幣2000至4000元不等，業者反映吃不消，最後就造成計價方式不夠精準的亂象。

另外，若駕駛人的駕駛習慣良好，可享有保費折扣，保戶就會續保；反之，駕駛行為不好，業者也不敢提高保費，否則保戶就不會續保，車主可能轉而選擇其他家的商品，反而造成「削價競爭」的狀況。

除了OBD盒子外，也有立委建議，可透過調閱行車紀錄器資料，建立統一保費計價標準，不過，保險局認為，資料蒐集必須符合個資規範，且產險業者也表示，現代人愈來愈重視個人隱私，車主可能不會為了折減一點保費而嘗試，誘因不高。（編輯：楊凱翔）1081220