5G標金破500億 明啟動第2階段加速機制

（中央社記者吳柏緯台北23日電）5G頻譜競標第10天的競標程序結束，暫時總標金跨過新台幣500億元門檻，達到546.72億元。為加快競標作業，NCC明天起將啟動第2階段加速機制，限制各家業者的需求上限。

5G第一波釋照從10日上午9時正式開跑，至今剛好滿兩週，並且經過了10天共100回合的競標作業。3.5GHz、28GHz、1800MHz三個標的的底價訂為300億元，目前暫時標金已達546.72億元

根據下午4時，第100回合的開標結果，3.5GHz所釋出的270MHz頻寬已經暫時全數標出，暫定的總標金為533.33億元，每單位的價格突破20億元，來到20.19億元。

由於已經進行10天的競標，因此國家通訊傳播委員會（NCC）按照原定計畫，在明天起啟動第2階段加速機制，盼能使競標的程序加快。

有別於第1階段加速機制，限制電信業者每回合提出的需求頻寬不能超過前一天提出需求的最高上限，第2階段加速機制則將時間壓縮更緊，將限制從前一天縮短為前半天。

例如在今天下午進行的95到100回合競標中，各業者針對3.5GHz頻譜所提出的最高需求，A業者提了8塊、B業者提了7塊、C業者提了4塊，D與E業者各提了2塊，那麼從明天的第101回合開始，5家業者在競標3.5GHz頻段時，這幾個數字就是各自的天花板。

以此類推，第11天下半天的第106回合到110回合，上限就依第11天上半天101回合到105回合的競標狀況而定。不過NCC也強調，加速機制只適用於3.5GHz頻譜，28GHz、1800MHz仍可按照正常程序競標。

28GHz的暫時總標金仍維持13.39億元，1800MHz則仍為0元。（編輯：林興盟）1081223