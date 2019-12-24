中國餐飲市場競爭激烈 王品85度C調整策略

王品是橫跨兩岸的連鎖餐飲集團，針對中國市場，王品持續調整營運體質因應中國內需降溫及外送平台崛起衝擊。中央社記者江明晏攝 108年12月24日

（中央社記者江明晏台北24日電）因應中國競爭激烈的餐飲市場，美食-KY旗下品牌85度C推出3代店85度C Woah，有助客流回穩；王品明年將在台推新品牌展店，中國市場則調整營運，因應內需降溫及外送平台崛起。

美食-KY 11月合併營收新台幣18.5億元，若以功能性貨幣計算，達歷年同期次高水準，並連3個月較去年同期成長，主要受惠中國門市維持同店營收正成長，再加上美國年底前還有數間門市將陸續開幕，為集團營收挹注動能，但前11月營收212億元，年減4%，股價也在低檔徘徊。

瞄準年節禮盒商機，美食-KY今年推出10款禮盒，價格落在新台幣200元至518元，預估可賣出8.5萬盒，較去年成長4.7%，業績則與去年持平。

85度C並在兩岸打造新店型，以刺激新的銷售動能。美食-KY斥資新台幣上千萬元，在台灣推出3代店85度C Day By Day，目標年底前在台中拓展首間門市，也規劃明年進軍台北。

而因應中國激烈的餐飲市場，85度C做出品牌改造，推出3代店85度C Woah，主打現做早午餐、下午茶甜點、新飲品等，有助於中國門市客流回穩。

針對另一個台灣連鎖餐飲品牌王品，法人指出，看好王品近期進入尾牙旺季，短期營收增溫，明年台灣將推新品牌持續展店，但中國市場仍在調整營運。

王品是橫跨兩岸的連鎖餐飲集團，截至11月底，台灣有20個品牌、中國有10個品牌；台灣共有278間店，較去年底淨減8間；中國則共有139間店，較去年底淨減15間。

法人指出，王品明年在台展店目標20至25間，明年將在台新開火鍋品牌，需觀察新品牌營運表現及外送餐飲蓬勃對市場的影響。王品今年前11月台灣營收年增約5%，主要來自營收占比較高的十二鍋、原燒、夏慕尼、陶板屋等推動。

而針對中國市場，法人指出，王品持續調整營運體質，主要因中國內需降溫及外送平台崛起衝擊，估占中國營收比重逾一成的鵝夫人明年展店較為保守。（編輯：趙蔚蘭）1081224