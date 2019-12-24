貿易戰推動大船轉向 美日成2020年拓銷重點

（中央社記者廖禹揚台北24日電）美中達成第一階段協議，外貿協會分析，真正塵埃落定所需時間仍是未知數，美國、日本也因此減少從中國進口，「大船已經在轉向」，建議業者可積極掌握美、日進口策略調整商機。

經濟部國際貿易局今天舉辦國際經貿情勢變化及我國出口情勢分析說明會，中華民國對外貿易發展協會市場拓展處處長邱揮立於會中分析，今年以來美國、日本自國外進口來源皆有轉向跡象，中國、台灣彼消我長，顯示美、日進口商機釋出，廠商可列為明年重點拓銷市場。

邱揮立說明，依美國統計，今年1到10月美中雙邊貿易額減少798億美元，其中美國對中國出口減少147億美元，從中國進口則減少651億美元；但從美國整體進口僅年減1.08%結果分析，可看到從越南、墨西哥、台灣進口都增加100億美元以上，填補自中國進口額減少的空缺。

邱揮立指出，從景氣預測、失業率、非農業就業人數等數據來看，學者專家仍看好美國明年經濟，美國國內消費仍屬熱絡；而美中貿易協議雖有第一階段進展，真正塵埃落定時間仍是未知數，業者從去年上半年到今年一直在觀望，現在已「不能再拖下去」，且機械業者也預期明年第1季、第2季會開始復甦，顯示過去成觀望態勢的業者已逐漸確定投資、布局方向。

邱揮立說，美中之間不只是貿易戰、科技戰，而是國力戰，因此預期這波貿易紛爭短期內難以結束，從台灣進口需求也可望從台灣具優勢的科技業逐漸擴大至傳統產業。

日本今年從台灣進口成長主力則在半導體業及機械業，邱揮立分析，可能是受到日韓貿易戰及資安考量影響，機械訂單有從中國轉向台灣跡象。

外貿協會明年也將美國、日本列為重點拓銷市場，其中在美國的布局，包括成立台美商務交流中心，目前正與美國在台協會（AIT）積極討論明年拓銷活動，並規劃在美西設立台灣商品展售中心，協助台灣產品進一步打入美國市場。（編輯：林孟汝）1081224