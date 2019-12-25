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首頁 / 產經

網購家電熱銷關鍵字 節能智慧小坪數入榜

最新更新：2019/12/25 12:13

（中央社記者吳家豪台北25日電）2019年進入尾聲，迎來年終贈禮、春節除舊布新商機。網購業者分析今年家電銷售排行榜發現，熱銷指標包括「節能」、「智慧」、「小坪數」等關鍵字，也可看出懶人商機帶動買氣。

富邦媒旗下momo購物網指出，「節能」是2019年家電採購的重要指標，momo購物網統計今年家電熱銷榜，全年累計銷量冠軍由洗脫烘變頻式滾筒洗衣機獲得，單月最高曾賣出500台。

momo購物網也發現，現代人工作繁忙，懶人商機帶動「智慧」家電買氣持續延燒，氣炸鍋與掃地機器人都成為家電熱銷榜上的常客，其中氣炸鍋單月銷售最高超過1000台。

momo購物網進一步表示，隨著小家庭與外宿租屋的興起，「小坪數」家電也有一片市場，例如窄版直立洗衣機可讓消費者在空間規畫上更得心應手。

另外，蝦皮購物統計2019年各品類訂單數量，相較去年成長最多的前5名品類為家電影音、遊戲、戶外與運動用品、汽機車百貨、手機平板與周邊。

蝦皮購物觀察，越來越多消費者選擇從電商網站購買家電，尤其家庭、隨身影音設備更是近年主要趨勢。去年引起旋風的任天堂Switch主機熱賣，帶動遊戲類商品衝上年度訂單成長第2名。而戶外與運動商品的熱銷，也反映出健身、運動風潮。（編輯：林孟汝）1081225

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