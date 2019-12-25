晶華迎30週年改裝 餐飲扮強勁引擎

（中央社記者江明晏台北25日電）晶華旗下台北晶華酒店明年將迎接30周年慶，今年斥資新台幣8000萬元改裝館內二大餐廳，其中Robin’s改裝後營收目標成長1成，明年看好餐飲將扮演強勁成長引擎。

晶華酒店明年適逢30週年，近期展開一系列的改裝更新，今年共斥資新台幣8000萬元進行館內二大餐廳改裝，晶華酒店董事總經理吳偉正今天表示，除了先前改裝完畢的晶華軒，牛排館與鐵板燒餐廳Robin’s的內外設備也改裝完畢，今天正式開張，目標營收成長10%。

吳偉正表示，晶華今年餐飲營收持續成長，若扣除部分餐廳改裝因素，整體營收還成長4000萬至5000萬元，主因台灣民眾青睞吃到飽餐廳，今年栢麗廳營收約4億元，年成長約2000萬元，泰市場也成長1000萬元，營收破億元，改裝後的晶華軒也進入軌道，營收達上億規模，估明年30週年，台北晶華酒店將以餐飲營收成長力道最強。

吳偉正也說，台北晶華酒店今年宴會業務高成長，整體增加約4000萬元；零售部分也表現搶眼，而客房部分將在明年9月前全部完工；麗晶精品明年5月前櫃位同樣將調整完畢，均為明年9月30周年慶做足準備。（編輯：鄭雪文）1081225