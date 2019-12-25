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精材自結11月每股賺0.27元 明年5G看佳

最新更新：2019/12/25 18:06

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）半導體晶圓封裝廠精材自結11月稅後獲利新台幣7400萬元，每股稅後純益0.27元。法人估精材明年下半年5G射頻功率放大器產品可小量出貨。

精材指出，公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，因此公告相關訊息，以利投資人區別暸解。

精材自結11月合併營收4.81億元，較去年同期4.76億元微增1%，自結稅後淨利7400萬元，較去年同期2100萬元大增252%，單月自結每股稅後純益（EPS）0.27元，優於去年同期的0.08元。

精材今天股價收在77.8元，下跌3.35%，成交量來到1.93萬張。

展望第4季，法人指出精材有機會持續受惠3D感測結構光方案光學繞射（DOE）封裝。

觀察5G應用布局，法人表示精材持續布局氮化鎵（GaN）元件，與整合元件製造廠（IDM）合作，鎖定射頻功率放大器產品，預估最快明年下半年小量出貨，2021年可望放大量能。

精材專攻晶圓級尺寸封裝（WLCSP）和晶圓級後護層封裝（PPI），3D CSP主要應用在影像感測元件和環境感測元件等，PPI主要應用在功率分離式元件、微機電感測元件和指紋辨識感測元件等。（編輯：楊凱翔）1081225

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