瞄準樂齡商機 首屆馬國銀髮照護展2020年4月登場

（中央社記者蔡芃敏台北30日電）鎖定樂齡商機，貿協將在明年4月首度於馬來西亞舉辦銀髮健康照護展，貿協表示，人口老化將改變既有產品及服務型態，這也是台廠拓展東協樂齡市場的好時機。

中華民國對外貿易發展協會多年來積極推動台灣醫療服務，今天發布新聞稿表示，瞄準東協樂齡商機，將與馬來西亞C.I.S展覽公司共同主辦「馬來西亞銀髮健康照護展」（AGExpo），並於明年4月16日至19日登場，鎖定馬國、東協各國銀髮族、家屬、安養機構及照護人員族群。

根據聯合國世界衛生組織的定義，當65歲以上人口占總人口比例達7%時，將稱為高齡化社會。貿協引用根據馬國官方統計數據，馬來西亞人口約3230萬人，其中，有9.6%、約310萬人為60歲以上樂齡的族群。

受到生育率下降、醫藥進步及壽命延長等原因，也讓馬國老年人口占比提升，貿協說，估2020年馬來西亞60歲以上人口將達到350萬，2040年將達630萬人，占總人口20%。

貿協認為，人口老化將改變既有產品及服務型態，馬來西亞對於高齡學習、醫療、健康照護、行動輔具、居家服務等需求將提升，也會帶動相關產品轉型，刺激東協銀髮商機，也是拓銷東協樂齡市場的最佳時機。

明年4月在馬來西亞舉行的銀髮健康照護展，將分為醫療與復健輔具、居家生活與服務、健康保健補充品及身後禮儀規劃四大主題，貿協表示，展覽預計將有來自台灣及馬來西亞等70家廠商參展，使用超過100個攤位。

目前已報名的台灣廠商包括發展雲端醫療科技的智齡科技、行動與居家輔具的益百利及營養補充品的大禾生物科技等廠商，貿協表示，也將邀請馬國當地公協會、經銷商、各大通路商及醫療院所前往觀展採購，預計展覽將成為台馬高齡醫療照護產業的重要橋樑。

展覽期間也會辦理採購洽談會以及研討會及趨勢產品發表會等活動，協助業者掌握發展趨勢。貿協指出，展覽是業者進入馬來西亞樂齡市場的拓銷平台，同時展現台灣照護產業的軟、硬整合實力，更多資訊可以到官網（www.agexpo.com.tw）查詢。（編輯：林孟汝）1081230