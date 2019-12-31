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迎5G元年 網通族群個股輪漲

最新更新：2019/12/31 13:31

（中央社記者潘智義台北31日電）明天將邁入2020年，迎接5G行動通訊元年，網通概念股今年以來漲多，近期呈現個股輪動局面，昨天MSCI成分股緯穎大漲，今天換智邦走揚；明泰公開收購仲琦，股價表現持平

智邦盤中來到新台幣171.5元，上漲4.57%。緯潁早盤小跌後，一路往上貼近平盤價639元。明泰在平盤價23.75元附近游走，仲琦也在平盤28.3元附近狹幅震盪。

受惠指數編製公司明晟（MSCI）在11月將緯穎、智邦納入全球標準型指數成分股，外資看好兩家公司在伺服器相關領域的成長性，成為熱門投資標的。智邦生產交換器、智慧網卡，上半年出貨即優於去年，但客戶集中拉貨，使10、11月不如9月。

緯穎第3季合併稅後淨利13.69億元，年減9.3%，每股盈餘為7.84元。累積今年前3季稅後淨利42.2億元，較去年同期略減1.8%。不過因3月上市增資以致股本增加影響，基本每股盈餘稀釋為25.18元，低於去年同期的29.62元。

緯穎表示，第3季伺服器出貨數量持續較去年同期增長，但整體營收仍然受關鍵零組件價格持續降低影響，導致銷售價格及銷售成本同步降低，所以毛利率上揚、營收下降。

明泰科技公開收購仲琦普通股，在12月26日累計應賣股數達1823萬1182股，已達預定最低收購數量1650萬股，公開收購條件已成就；明泰將持續收購仲琦普通股。

明泰科技日前董事會決議，參與認購仲琦科技私募現增普通股，約30.4%股權，盼再透過公開收購取得過半股權，並獲過半董事席次。

明泰科技董事會決議參與認購仲琦科技私募現增普通股，預計認購1億股，每股價格新台幣16.11元，投資金額16.11億元。若仲琦增資完成後，明泰預計將取得仲琦約當30.4%股權。（編輯：黃國倫）1081231

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