力成明年1月14日法說 第1季業績衝同期新高

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）記憶體封測廠力成公告將於明年1月14日舉行法人說明會。力成先前預期明年第1季樂觀看待，業績有機會創同期新高，法人估明年第1季業績年增上看17%。

展望今年第4季到明年第1季，力成先前預期成長可持續看到第4季，對明年第1季樂觀看待，業績有機會創同期新高，預期明年上半年在記憶體封測可正向看待。

法人預期，力成新產能將於明年第1季投產，布局3D NAND型快閃記憶體（NAND Flash）封測，新產能可望在明年第1季貢獻業績。另外伺服器動態隨機存取記憶體（DRAM）訂單能見度可看到明年第1季底。預期明年第1季業績可望較今年同期成長16%到17%，每股純益可超過1.6元。

觀察今年第4季稼動率表現，力成預期第4季封裝稼動率可較第3季85%到90%增加一些，測試稼動率比第3季70%微增，系統級封裝（SiP）和模組稼動率較第3季85%到90%小增。

力成今年9月和10月仍持續產能擴充，因應明年第1季產能需求，這是公司成立以來首見。

法人預估，力成第4季業績有機會逼近新台幣190億元，較第3季成長7%到8%區間，創歷史單季新高，預估今年每股純益有機會超過7元。

力成自結11月合併營收63.94億元，較10月成長1.27%，比去年同期54.81億元增加16.65%。法人指出，力成11月營收創歷年單月新高。

累計今年前11月力成自結合併營收599.25億元，較去年同期627.09億元減少4.44%。（編輯：鄭雪文）1081231