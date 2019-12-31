更多編輯台推薦新聞：
109年元旦新制 6大類變革一次看
生活

109年元旦新制 6大類變革一次看

中央社聲明
政治

中央社聲明

2020跨年晚會煙火迎曙光 全台活動總整理
生活

2020跨年晚會煙火迎曙光 全台活動總整理

專題／新竹動物園拆獸籠再生 28日重新開園10大亮點一次看
地方

專題／新竹動物園拆獸籠再生 28日重新開園10大亮點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

力成明年1月14日法說 第1季業績衝同期新高

最新更新：2019/12/31 16:47

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）記憶體封測廠力成公告將於明年1月14日舉行法人說明會。力成先前預期明年第1季樂觀看待，業績有機會創同期新高，法人估明年第1季業績年增上看17%。

展望今年第4季到明年第1季，力成先前預期成長可持續看到第4季，對明年第1季樂觀看待，業績有機會創同期新高，預期明年上半年在記憶體封測可正向看待。

法人預期，力成新產能將於明年第1季投產，布局3D NAND型快閃記憶體（NAND Flash）封測，新產能可望在明年第1季貢獻業績。另外伺服器動態隨機存取記憶體（DRAM）訂單能見度可看到明年第1季底。預期明年第1季業績可望較今年同期成長16%到17%，每股純益可超過1.6元。

觀察今年第4季稼動率表現，力成預期第4季封裝稼動率可較第3季85%到90%增加一些，測試稼動率比第3季70%微增，系統級封裝（SiP）和模組稼動率較第3季85%到90%小增。

力成今年9月和10月仍持續產能擴充，因應明年第1季產能需求，這是公司成立以來首見。

法人預估，力成第4季業績有機會逼近新台幣190億元，較第3季成長7%到8%區間，創歷史單季新高，預估今年每股純益有機會超過7元。

力成自結11月合併營收63.94億元，較10月成長1.27%，比去年同期54.81億元增加16.65%。法人指出，力成11月營收創歷年單月新高。

累計今年前11月力成自結合併營收599.25億元，較去年同期627.09億元減少4.44%。（編輯：鄭雪文）1081231

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報