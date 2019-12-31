半導體今年13檔股價翻倍 家登漲幅448.74%居冠

（中央社記者張建中新竹31日電）2019年台股今天封關，據法人統計，今年共有13檔半導體股股價漲幅超過1倍；其中，又以家登漲幅最大，高達448.74%。

受惠晶圓代工廠台積電強效版7奈米製程導入極紫外光（EUV）微影技術，家登布局多年的EUV光罩傳送盒步入出貨成長爆發期，推升營運高度成長。

家登今年前11月營收達新台幣20.95億元，較去年同期大增近50%，獲利同步攀高，前3季歸屬母公司淨利1.87億元，表現遠優於去年同期虧損1.27億元，每股純益2.73元。

台積電未來6奈米與5奈米製程都將採用EUN微影技術，市場看好將帶動EUV光罩傳送盒需求進一步升溫，家登營運將可受惠，吸引買盤不斷湧入，推升家登股價高漲。

家登今天股價收在174.5元，今年股價飆漲142.7元，漲幅達448.74%，高居半導體股之冠；家登今年市值大增超過100億元。

射頻（RF）晶片廠立積因受惠中國廠商去美化趨勢，成功打進華為供應鏈，今年股價大漲123.5元，漲幅265.59%，漲幅第2大。

IC設計服務廠世芯-KY在中國市場傳出捷報，同樣成為市場資金追逐焦點，今年股價漲165.5元，漲幅239.86%，居第3大。

多晶藍寶石廠誠創因營運持續虧損，淨值低於股本1/2，股票自11月19日起變更交易方法，採全額交割，衝擊股價慘跌，今年股價跌4.53元，跌幅達54.06%，居半導體股之冠。（編輯：鄭雪文）1081231