特斯拉上海廠量產 母廠緊抓兩系統不放本土化

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）特斯拉（Tesla）電動車Model 3大賣，中國上海廠已開始量產，儘管中國積極布局特斯拉本土供應鏈，不過產業界人士指出，減速變速和馬達機構，以及儲能系統兩大配件，特斯拉仍牢牢掌握。

特斯拉Model 3在全球熱賣，中國法人報告指出，去年第3季Model 3在美國銷量高達4萬輛，去年前3季銷量達到10.9萬輛，預估去年第4季可到4.8萬輛；在歐洲市場，Model 3也成為暢銷電動車款之一，去年第3季銷量達2.6萬輛，去年前3季銷量合計6.4萬輛，預期去年第4季可到3萬輛。

特斯拉中國上海廠已準備就緒，產業人士指出，上海廠去年12月底已開始交車，預示量可看到6個月。

汽車傳動系統製造廠和大董事長沈國榮表示，公司也受惠特斯拉上海廠效應，每週交貨量持續增加。

中國法人報告預期，今年特斯拉Model 3本土化車型銷售量可到12萬輛，明年銷售量可望爬升到15萬輛以上。

觀察上海廠供應鏈發展趨勢，儘管中國積極布局特斯拉本土供應鏈，不過沈國榮預期，減速變速機構和馬達核心技術，以及儲能系統這兩大關鍵零配件，美系電動車大廠仍會牢牢掌握。

產業人士指出，這兩大關鍵零配件，特斯拉要求在中國以外設廠生產，例如和大相關電動車減速齒輪關鍵零配件，在台灣生產後先送到美國進行組裝，組裝完成後再送往上海廠。

和大電動車關鍵零配件以嘉義廠為主，產能全自動化，目前和大嘉義廠有4萬坪土地規模，已經使用1.5萬坪，9000坪正在興建，另外1.5萬坪規劃最快2021年動工，因應2023年之後使用。

若從特斯拉Model 3成本結構來看，中國法人報告指出，電池組成本最高，占整體零配件成本比重約37%。此外是底盤和內裝件，相關零配件中國華東地區廠商可望受惠。（編輯：張均懋）1090101