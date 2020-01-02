台股開紅盤漲逾90點 台積電強強滾

（中央社記者江明晏台北2日電）美中第一階段貿易協議將簽署，美股收高，亞股普遍上漲，台股今天開紅盤，開高震盪走強，盤中漲逾90點，至12090.80點，飛越5日線約12041點，台積電強漲，PCB族群強勢。

美國總統川普推文表示，將在1月15日簽署美中第一階段貿易協議，投資人受鼓舞，激勵美股收高。歐洲股市在去年最後一個交易日交投清淡，倫敦和巴黎股市收低，法蘭克福股市休市。

至10時45分左右，台股加權指數來到12082.88點，上漲85.74點，成交值來到780.54億元。盤中高點上漲至12093.01點，收復12000點整數關卡與5日線約12041點。

觀察蘋概股今天走勢漲跌互見，晶圓代工廠台積電盤中上漲7元，至338元，漲幅2.11%，鴻海至90.7元，跌幅0.11%，大立光來到5050元，漲幅1%，同為光學族群的玉晶光上漲14元，至601元，漲幅2.39%，聯發科盤下遊走，至441.5元，小跌0.45%。

受惠5G趨勢，PCB族群表現搶眼，台郡大漲逾8.7%，至124.5元，華通上漲逾3%，至46.65元，臻鼎-KY上漲3.5%，至148元，欣興上漲4.05%，至43.70元，聯茂漲幅3.53%，至132元，PCB設備廠牧德強漲9%以上，至393.5元。

射頻元件廠立積傳大啖華為訂單，獲利看增，早盤攻上漲停187元。

第一金投顧董事長陳奕光表示，往年1月台股上漲機率高達7成，今天開紅盤期待外資回補力道，此外，內資重新布局，預估11日總統大選之前，台股有機會挑戰歷史高點12682點，農曆年封關前可望有一波行情帶動。（編輯：楊玫寧）1090102