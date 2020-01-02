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聯發科旗下絡達報喜 獲大廠藍牙耳機訂單

最新更新：2020/01/02 12:00

（中央社記者張建中新竹2日電）聯發科旗下絡達擴展無線藍牙耳機市場大有斬獲，一口氣搶下SONY的頸掛式無線降噪耳機W1-1000XM2與摩托羅拉Verve Buds 500訂單。

看好無線藍牙耳機市場龐大商機，國內包括瑞昱、原相、盛群、通泰、旺宏、華邦電與絡達多家半導體廠爭相搶進，並有不錯成果。

據中國大陸拆解網站拆解報告指出，摩托羅拉的Verve Buds 500採用絡達的單晶片AB1526P，SONY的W1-1000XM2不僅採用絡達的MT2811平台，還採用聯發科的電源管理晶片MT6388P。

此外，美商繽特力（Plantronics）推出的運動型無線藍牙耳機BACKBeat FIT 3100，也是採用絡達的單晶片AB1526P。

聯發科在5G手機晶片進展也相當順利，首顆5G系統單晶片天璣1000去年第4季已量產出貨，躋身領先群，第4季整體營運表現可望淡季不淡，季營收將約新台幣618億至672億元，將較第3季持平至減少8%。

聯發科第2顆5G系統單晶片天璣800預計今年第2季將有客戶手機上市，在5G晶片業績挹注下，營收與獲利可望同步攀高。（編輯：鄭雪文）1090102

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