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岱宇宣布併購北美最大電商健身器材品牌SOLE

最新更新：2020/01/02 18:38

（中央社記者韓婷婷台北2日電）全球前3大健身器材廠商岱宇國際，今天董事會通過將以2800萬美元加上淨資產金額併購北美第一大電商健身器材品牌SOLE Fitness公司，正式朝自有品牌OBM業務轉型。

岱宇董事長林英俊表示，此次併購除財務上對於集團的正面挹注效果，更重要的是期許雙方資源整合綜效，推動集團布局北美線上電商、線下實體零售通路銷售表現，提升集團整體競爭力。

林英俊表示，過去岱宇與SOLE品牌合作長達18年基礎，除北美市場以ODM業務代工合作模式，北美以外市場則由岱宇拓展銷售，包括產品研發設計、專利，以及售後維修服務皆由岱宇提供資源與主導，雙方共識為攜手擴大SOLE品牌北美家用健身器材市場占有率，透過集團整體品牌、行銷、倉儲管理、售後服務資源整合等，原SOLE品牌經營團隊將繼續留任。

林英俊指出，SOLE品牌聚焦中高端家用健身器材產品線上銷售，過去3年年營收平均約在新台幣23億元水準，平均毛利率約23%，稅後淨利約1.3億元，此次併購有助於下降原與SOLE品牌中間運營成本與品牌授權金等費用。（編輯：張均懋）1090102

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