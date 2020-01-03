東元家電衝全綠能變頻 全年業績挑戰雙位數成長

（中央社記者張建中台北3日電）東元董事長邱純枝表示，今年全產品目標達到8成比重綠能設計，家電產品目標100%綠能設計，今年加速重電項目成長，全年挑戰業績成長雙位數百分點。

東元集團今天下午在南港舉行2020年家電新產品上市發表會，集團會長黃茂雄和東元董事長邱純枝親自出席。

展望今年集團營運，邱純枝訂下目標，今年全產品要有8成比重屬於綠能產品，其中家電產品目標100%全變頻綠能設計，目前家用空調產品已經9成屬於變頻設計。

東元空調產品從去年第2季起逐漸升溫，邱純枝指出去年下半年空調產品交出漂亮的成績單，今年家電事業目標持續成長，儘管挑戰多，但財務持續穩健，變頻空調產品方向穩定。

在重電項目，東元今年持續布局智能化，開發智慧監控，持續在南亞印度布局，提高在新興市場市占率。

邱純枝指出，今年重電項目有4個成長方案，其中布局中壓變頻器搭配中高壓馬達、低壓變頻器、車用電機，車用電機鎖定台灣和中國大陸商機，預估重電成長項目占今年成長目標比重1/2以上。

在東南亞和南亞布局，東元持續深耕印度工業電機和中小馬達，也會布局車用電機產品。

邱純枝指出，東南亞對東元來說，今年是重要質變的一年，集團整理東南亞管理高層，將引進具有未來性的管理階層，改變東元在東南亞市場的策略。

整體來看，邱純枝表示，今年東元集團發展審慎樂觀，業績設定超越去年，挑戰雙位數成長目標，其中家電產品市占和業績成長雙位數百分點，重電項目成長兩位數百分點。

在餐飲布局，黃茂雄表示，樂觀看待未來發展，目前機器人供餐服務在30多個據點使用，集團也在桃園觀音規劃智慧農場，推廣有機食品。黃茂雄表示，今年在餐飲領域有3個規劃項目，要經過經營會議討論。

媒體問及寶佳集團對東元持股增加，黃茂雄指出，大家都是做好朋友，東元集團務正業，不會想東想西，任何投資人都歡迎。

談到年終獎金，邱純枝指出，公司員工最低有60天，最高也有3個月到4個月。

東元今年商用空調強調客製化設計，今年新產品除了主推節能變頻及R32環保系列，也推出家用空調-雲端服務App、以及變頻商用冰箱新品。

從產品營收比重來看，去年馬達占比約5成，自動化暨智能系統占比約7%，家電占比約11%，能源暨工程占比約8%，東訊占比約3%，其他占比約19%。（編輯：趙蔚蘭）1090103