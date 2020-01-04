女性頭家占比衝4成 貿協首辦女企業家貿訪團

（中央社記者廖禹揚台北4日電）女力崛起，台灣女性頭家占比越來越高，2018年統計中小企業女性負責人占比達36.8%，外貿協會今年將首度舉辦完全由女性企業家組成的紐澳印尼綜合訪問團，協助女性企業家拓展海外市場，不過，相關行程及出發日期都還未確定。

2017年世界貿易組織（WTO）部長級會議中，首次通過婦女與貿易布宜諾斯艾利斯宣言，希望在貿易自由化同時兼顧弱勢族群的發展權益。

據經濟部統計，2018年台灣中小企業家數共計146.6萬家，年增2%，其中，以負責人性別來看，2018年中小企業女性當家占比達36.8%，有54.8萬家，顯示出女性越來越能獨當一面，人數有逐年提升的態勢。

女力崛起，中華民國對外貿易發展協會近一年海外展團團員中約有4成為女性。外貿協會市場拓展處長邱揮立對中央社記者表示，今年貿協將首次辦理針對女性企業家的貿易訪問團，希望協助相對弱勢的女性企業家拓展海外業務。

配合政府新南向政策，外貿協會今年先選定拓銷活動相對較少的紐西蘭、澳洲及印尼，籌辦2020年紐澳印尼綜合訪問團，其中紐澳民生用品多仰賴進口，印尼則在五金手工具、汽機車零配件、食品機械設備及零配件、安全監控等品項具有商機潛力，不過，邱揮立表示，不會特別限定參與企業業別。

他也說，若今年女性企業家貿訪團成效不錯，後續不排除擴大舉辦。

至於原住民族群經貿交流，外貿協會近兩年在台紐經濟合作協定基礎上推動原住民赴紐訪問團，促成雙方業者交流洽談，2019年也首次促成原住民商品在紐西蘭Te Papa國家博物館展出2週。

邱揮立表示，除透過台灣經貿網設立原住民商品專區，去年在新南向國家舉辦的台灣形象展中都設有原住民產品形象館，今年也將比照辦理，並配合台北國際食品展、高雄國際食品展、台中國際茶酒咖啡暨烘焙展、東京食品展、新加坡國際食品展、北京文博會、紐澳印尼拓銷團等活動，為原住民優質產品爭取更多曝光機會。（編輯：林孟汝）1090104