精測續跌破千元盤中回穩 股后暫失而復得

精測6日早盤股價續跌，一度失守股后，之後回穩重新拿回股后寶座，不過股價仍在千元以下。圖為精測營運研發總部。中央社記者鍾榮峰攝 109年1月6日

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）測試介面廠中華精測自結去年12月合併營收新台幣3.1億元，是6個月來低點，精測盤中最低來到940元，下跌5.6%，一度失守股后，隨後來到981元，股后暫時失而復得。

精測自結去年12月合併營收3.1億元，較去年11月減少9.78%，比前年同期增加43.78%，精測去年12月營收是6個月來低點。

去年第4季自結合併營收10.1億元，較去年第3季下滑8.6%，比前年同期成長39.8%。累計去年全年合併營收33.9億元，較前年成長3.3%，再創歷史新高。

精測指出，全新垂直式探針卡VPC（Vertical Probe Card）產品線在去年第4季擴充產能，逐步貢獻營運成績，以去年全年度總營收來看，VPC營收比重符合預期達到雙位數百分比。

展望今年業績表現，法人預估，精測今年整體業績可望成長25%以上，有機會超過新台幣42億元，續創歷年新高。

本土法人報告日前指出，精測在5奈米測試介面傳出新進展，其中一款5G智慧型手機用應用處理器的5奈米測試產品案，已經進入量產階段，去年12月初已開始量產，預估今年第1季量產可望逐月爬坡，規劃4月明顯放量。

此外，本土法人透露，精測去年12月開始對某家顯示卡客戶出貨首款探針卡用PCB，持續切入先進測試市場。（編輯：郭萍英）1090106